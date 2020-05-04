التكافل الانساني تقدم السلة الغذائية العاجلة للنازحين بالضالع

قام فريق العمل الميداني بجمعية التكافل الإنساني بتوزيع السلة الغذائية الجاهزة على النازحين للمتضرين من الأمطار والسيول التي شهدتها محافظة الضالع مؤخرا , استهدفت مخيمات عشقه , جلاس, ولكمه السوداء بالمحافظة بحضور الأستاذ نبيل عفيف وكيل أول محافظة الضالع وعددا من الشخصيات الاجتماعية وممثلي جمعية التكافل الإنساني.

يأتي توزيع هذه المساعدات العاجلة للمتضرين من الأمطار والسيول التي شهدتها مختلف مناطق محافظة الضالع تواصلا لعمل فريق الواجب الإنساني التابع التابع لجمعية التكافل التي يقوم بها في المسح الميداني لمخيمات ومناطق النزوح المختلفة في مديريات محافظة الضالع .

تم القيام بعملية توزيع السلة الغذائية العاجله المكونة من المعلبات البقوليه والتونة على المستهدفين تحت إجراءات وقائية مشددة من قبل فريق التكافل الميداني بعد إعلان وزارة الصحة عن حالات مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا ( COVID 19 ) بمدينة عدن والتزام الطاقم الاغاثي بارتداء الكمامات والقفازات الطبية وتقديم الارشادات للمستفيدين من مخاطر وباء كورونا عبر الكادر الصحي التابع لجمعية التكافل المرافق لعملية التوزيع وتشديده على ضرورة حتمية اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الوباء.

اهتمام جمعية التكافل الإنساني باستهداف مخيمات النازحين مع استمرار برامجها الإغاثية المختلفة في ظل الظروف العصيبة وخاصة بعد وجود حالات مؤكده من فيروس كورونا في البلاد بالتزامن مع كارثة الأمطار والسيول في شهر رمضان المبارك يؤكد على أسبقية جمعية التكافل الإنساني في ريادتها للعمل الاغاثي تحت مختلف الظروف التي تواجه فريق العمل في بيئة محفوفة بالمخاطر وبالغة الصعوبة والتعقيد.

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