التكافل الانساني توزع وجبات غذائية للمتضررين بعدن

تلبية لنداء استغاثة المتضررين من كارثة الأمطار والسيول التي شهدتها محافظة عدن مؤخرا وبدعم من منظمة الغذاء العالمي قامت جمعية التكافل الإنساني بتوزيع وجبات غذائية على 5500 أسرة من الأسر الأكثر تضررا من شريحة النازحين بمحافظة عدن حيث تمت عملية التوزيع بالتنسيق مع كتلة الأمن الغذائي وكتلة تنسيق المخيمات والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة عدن

بحضور السيد انطوني والسيد مسعود من برنامج الغذاء العالمي والأخ علي طالب مدير مشروع جمعية التكافل الإنساني.

وعلى ذات الصعيد قامت جمعية التكافل الإنساني اليوم بتوزيع 5700 ألف وجبة غذائية وسيتم توزيع 13000 الف وجبة على المتضررين من كارثة الأمطار والسيول التي تعرضت لها محافظة عدن .

الجدير ذكره أن المواد التي تم توزيعها مطبوخة في المركز الذي تديره جمعية التكافل الانساني.

Advertisement