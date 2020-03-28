التموين تمد الجبهات بالكمامات

صورة من الجبهات

في إطار جهودها التي تتبناها لتقديم خدماتها .. لكل المنظومة العسكرية .. واصلت قيادة التموين والإمداد والقاعدة الإدارية بوزارة الدفاع ممثلة بالعميد علي الكود وباقي المنطومة من ضباط وصف وافراد .. حضورها المهم ودورها الحريص .. في مرافقة شأن البلد في التعامل الاحترازي مع وباء كورونا ، الذي تجتمع لأجله الهمم في وضعية صعبة تعيشها البلاد.العمل الدؤوب الذي تقوم به قيادة دائرة التموين والامداد والقاعدة الادارية ، والتي وضعت كل جهودها في مسار المهمة الوطنية التي تبنتها الدولة من خلال توجيهات المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ، تسير في خطى ثابتة وعلى صيغة الأهداف الموضوعة وفقا لتفاصيل مهمة تترافق مع كل الجهود المبذولة للمساعدة في حملة الوقاية الإحترازية من انتشار وباء كورونا ” لا قدر الله”.جهود العمل المضني الذي قدمت فيه القاعدة الإدارية عدد كبير من الكمامات وصل الى 5000 كمامة يتم انتاجها في اليوم , عبر المعمل الخاص الذي يضم اكثر من 150 موظف وموظفة .. وصل بانتاجه الى مواقع الدفاع عن الأرض والإنسان في جبهات الشرف حيث الرجولة .. فتم توزيع هذه الكمامات إلى كل الجبهات مع كثير من البرامج التوعوية.