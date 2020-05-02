اليمن العربي

التميمي يعقد إجتماعا بمدراء أمن مديريات ساحل حضرموت 

2 مايو، 2020
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اليمن العربي – المكـلا 

عقد المدير العام للإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، مساء الخميس، إجتماعا ضم مدراء أمن مديريات ساحل حضرموت، وإدارتي البحث الجنائي ومكافحة المخدرات، لتدارس العديد من الإجراءات الأمنية خلال شهر رمضان المبارك.

وشدد العميد التميمي خلال الإجتماع على ضرورة تحلي منتسبي الأمن والشرطة باليقظة العالية، والاستعداد التام خلال شهر رمضان، لاسيما وأن العناصر الإرهابية والخلايا النائمة تنشط من عملياتها الإجرامية في هذا الشهر.
 

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