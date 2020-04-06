التوجيه المعنوي لقوات الدعم والاسناد : الجنوب أمام مرحلة مفصلية



عدن تايم / خاص.

أقامت دائرة التوجيه المعنوي لقوات الدعم والاسناد صباح اليوم الأحد 5ابريل 2020م محاضرات توعوية وارشادية لأفراد كتيبة حماية السفارات بخور مكسر.

حيث ألقى فريق التوجيه محاضرات على الأفراد تطرقت إلى أهمية الانضباط في تأدية الواجب الوطني والالتزام بتعليمات وأوامر القائد، والصبر والثبات كلا في موقعه حتى يتم تجاوز المرحلة الراهنة التي نعيشها .

واوضح فريق التوجيه أن الجنوب اليوم يمر بمرحلة مفصلية يتطلب من الجميع الوقوف صفا واحدا في مواجهة الاعداء وإفشال المؤامرات والدسائس التي تحاك على شعب الجنوب وقواته المسلحة، مبينين فضل من يبيت يحرس ويأمن الناس كما جاء في الأحاديث النبوية الشريفة، باالاضافة إلى نبذ العنصرية والتفرقة .

مشيدين بدور أفراد كتيبة حماية والسفارات واظهار القوات الجنوبية للرأي الدولي بأنها قوات نظامية خلافا لما تروجه الابواق الإعلامية التابعة لبعض الجهات المشبوها المعادية للقوات الجنوبية المسلحة والتي تنعتها بالمليشيات .

الى ذلك ألقى الدكتور ابو انس التميمي مدير الوحدة الصحية في معسكر الشعب محاضرة توعوية إرشادية عن مخاطر فايروس كورونا والوقاية منه، والعمل بالتعليمات والارشادات الصحية الصادرة من منظمة الصحة العالمية ، وتجنب الاختلاط والتجمعات العامة التي تقي من الإصابة بهذا الفيروس القاتل الذي تفشي في أكثر بلدان العالم وكيف انهارت دول عظماء أمام هذه الجائحة.

من جانبه عبر قائد كتيبة حماية السفارات عبدالحافظ الناخبي عن شكره وتقديره لدائرة التوجيه المعنوي وكذا مدير الدائره الصحيه الدكتور عارف الداعري ومديرالوحدة الصحية في معسكر الشعب الدكتور ابوانس على ماقدموه من نصائح وإرشادات عامه وللجنود متمنيا مواصلة مثل هذه النزولات التي ترفع من معنوية الفرد وتزيده عزيمة وإصرار في تنفيذ المهام الموكلة إليه

مثمنا دعم التحالف وقيادة الدعم والإسناد ممثلة بالقائد العام العميد محسن الوالي وتذليل الصعاب التي مكنت الكتيبة القيام بالمهام الوطنية المناطة بها بكل تفاني واخلاص .

وتأتي هذه المحاضرات ضمن برنامج النزولات الميدانية الذي أعددته دائرة التوجيه المعنوي في الدعم والإسناد الهادف إلى توعية ألافراد والرفع من معنوياتهم في مواجهة التحديات والمخاطر .

القسم الاعلامي بدائرة التوجيه المعنوي لقوات الدعم والإسناد

5ابريل2020م