التوجيه المعنوي …ينفذ نزول ميداني للإطلاع على سير الرماية بالدورة التنشيطية بمحور الضبة الإستراتيجي ⋆

المكلا (نخبة حضرموت) ​التوجيه المعنوي – إعلام المنطقة الثانية

نفذ صباح اليوم الأثنين الفريق الميداني لشعبة التوجيه المعنوي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية نزولآ ميدانيآ للدورة التنشيطية والتأهيلية بمحور الضبة الإستراتيجي بمديرية الشحر ..

وكان في إستقبال الفريق الميداني قائد محور الضبة العقيد/ نبيل بن عويضين وأركان المحور النقيب طيار/ عبدالله علي باني وقائد الدورة النقيب/ رياض عوض باعبد وعددآ من الضباط وصف ضباط وجنود المحور ، كما باشر صباحآ الفريق النزول إلى ميدان الرماية للدورة التنشيطية للإطلاع على سير الرماية بالسلاح الكلاشينكوف وسلاح المعدل وسلاح الدوشكا ، حيث كان سير الرماية ذا قيمة مكتسبة وعالية من خلال التنظيم والإتقان إضافة لتصويب الأهداف بدقة متناهية من قبل أفراد الدورة التنشيطية والتأهيلية ..

والجدير بالذكر إن سريتين من أفراد الدورة التنشيطية قامت بميدان التدريب بعرض عسكري مهيب يخيل للمشاهد بأن هذا العرض بكلية حربية ، فيما يدل ذلك على براعة التدريب بالضبط والربط العسكري والمجهود الكبير الذي بذلته قيادة وأركان المحور إضافة لقائد الدورة ومدربيهم الابطال ..

وتعتبر هذه الدورة الثالثة لعامنا الحالي إذ يتميز هذا العام بالتدريبي القتالي لسنة 2019م ، كما رافق الزيارة اليوم محاضرة عن كيفية تعامل الجندي مع المواطنين التي تنعكس مباشرة عن عمل الجنود بأرض الواقع بالنقاط والمواقع العسكرية التابعة لمحور الضبة ، حيث يعتبر الجندي هو الواجهة المشرفة لوحدته العسكرية ..

وأوضح المحاضر أن إصدار الأوامر العسكرية للمواطنين للتفتيش يكون عبر الكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة والأخلاق الحميدة التي بها تفتح قلوب المواطنين دون أبواب مركباتهم ناهيك عن التذمر والإستفزاز الذي ينتج عن هكذا حالات بحياة الأفراد بالنقاط العسكرية والمواقع الأخرى ..

وبالختام عبرت قيادة المحور عن شكرها وإمتنانها لمحافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية سعادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني وكافة قادات الألوية والمحاور والوحدات وروؤسا الشعب ، كما أبدو سعادتهم بإستضافة الفريق الميداني التابع لشعبة التوجيه المعنوي بقيادة العميد ركن/ صالح عمر المعاري الذي رافق أبطال الدورة بميداني الرماية والتدريب وقاعة المحاضرات ، كما أشاد بدوره الفريق الميداني عن مدى سعادته بما شاهده من إنجاز عسكري كبير وجدير بالإهتمام والتحفيز لهولاء الأبطال أفراد الدورة التنشيطية والتأهيلية …

“محور الضبة حزام الشريط الساحلي لحضرموت”

التوجيه المعنوي – المركز الإعلامي – قيادة المنطقة العسكرية الثانية ..