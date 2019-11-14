التغيير نت

التوقيع على اتفاقية جديدة بين اليمن والسعودية.. تفاصيل

التغيير نت التغيير نت منذ 3 دقائق
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وقعت الشركة اليمنية للغاز، الخميس، في العاصمة السعودية على اتفاقية لاستيراد 100 ألف أسطوانة غاز منزلي من الشركة الوطنية السعودية لاسطوانات الغاز.

وتقضي الاتفاقية بشراء الشركة اليمنية للغاز كمية قدرها مائة ألف أسطوانة غاز منزلي ومائة ألف صمام لاسطوانات الغاز من الشركة الوطنية السعودية لاسطوانات الغاز، على أن يبدأ المصنع بتصدير أول دفعة خلال ستة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية.

وخلال التوقيع حث نائب المدير العام التنفيذي للشركة المهندس ناصر المقرحي، على سرعة إنجاز العمل، حيث إن السوق المحلية في اليمن بأمس الحاجة للاسطوانات والصمامات، لافتًا إلى أن هذه الدفعة جزء بسيط من احتياج السوق المحلي.

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