التوقيع على انشاء محطة غازية لتوليد الكهرباء في هذا المحافظة

وقع محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، اليوم مع شركة المكلا على اتفاقية، على إتفاقية مشروع انشاء محطة غازية لتوليد الطاقة الكهربائية بالمحافظة بتكلفة 91 مليون و384 الف و615 دولار .

ونصت الإتفاقية على انشاء المحطة في منطقة السوداء غرب مدينة عتق على ان يتم تزويدها بالغاز عبر انبوب يمتد لثمانية واربعين كيلو متر من اقرب نقطة ارتباط له بالخط الرئيس لتصديره .

وتقضي الاتفاقية التي وقعها عن الشركة مديرها العام علي بن سليمان على انجاز المشروع خلال ثمانية عشر اشهر .

كما وقع محافظة شبوة على عقود تنفيذ أربعة من مشاريع طرق من الدرجة الثانية، بتكلفة اجمالية تقدر بخمسة عشر مليون وثمانية وخمسين الف دولار .

وتضمنت المشاريع الطريق الصحرواي والممتد بين خطي بيحان والعبر الدوليين وبطول ستين كيلو متر وبتكلفة 8 ملايين و600 الف دولار، والطريق المزدوج الممتد من البوابة الشمالية لمدينة عتق إلى منطقة باكبيرة بطول خمسة كيلو وسبعمائة متر بتكلفة مليون و400 الف دولار، والمرحلة الأولى من مشروع الشعيب – باكبيرة بطول عشرين كيلو وبتكلفة 3 ملايين و600 الف دولار، وطريق العرم – هدى والبالغ طوله عشرة كيلو مترات وتكلفته مليونين و250 الف دولار .

وعقب التوقيع، أكد محافظ شبوة محمد بن عديو على أهمية تنفيذ هذه المشاريع لتسهيل تنقل أبناء المحافظة بين المدن والمديريات .. موجهاً مكتب اشغال المحافظة بسرعة استكمال ما تبقى من دراسات مشروع طريق – حطيب الاستراتيجي والذي سيربط بين محافظتي شبوة وابين والذي سيعمل على اختصار مسافة كبيرة بينهم .