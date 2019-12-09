كريتر سكاي

التي يأخذها افراد الحملة الامنية ضد الدراجات النارية والسيارات المخالفة

9 ديسمبر، 2019
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(كريتر سكاي):خاص

قال شاهد عيان ل كريتر سكاي ان افراد ضمن الحملة الامنية التابعة ل ادارة امن عدن التي نفذت ابتداءا من صباح الاحد حملة واسعة ضد الدراجات النارية تأخذ على كل سيكل النار يتم إخراجه ب15 الف ريال فيما السيارة اللي بدون أرقام يتم إخراجها ب25 الف ريال.

وتابع قائلا ان افراد من تلك الحملة يأخذون على السيارة المعكسه 10 الف مقابل إخراجها.

وطالبت مواطنون ادارة امن المحافظة على مراقبة هؤلاء الافراد ومعاقبتهم جراء ابتزاز المواطنين.

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