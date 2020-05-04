الثالث عمالقة يشيع بطل تحرير عدن والساحل الغربي الرائد محمد حسن البان

@ عدن، نيوزيمن:

الحديدة

2020-05-05 01:17:53

شيعت قيادة اللواء الثالث عمالقة (الرابع مشاة) في جبهة الساحل الغربي، بمديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن، الأحد العاشر من رمضان، في موكب جنائزي مهيب، جثمان الرائد/ محمد حسين البان – قائد التدخل السريع والركن الفني في اللواء.

وأدى جموع المشيعين، يتقدمهم قائد اللواء الشيخ عبدالرحمن اللحجي الذي أمّ المصلين بحضور ضباط وأفراد اللواء وكثير من الشخصيات الدينية والعسكرية والاجتماعية ومحبي الفقيد، الصلاة على جثمان الفقيد بمسجد الجماهير في حي الممدارة ليوارى جثمانه الثرى بمقبرة مصعبين في مديرية دارسعد.

وأشاد المشيعون بمناقب الفقيد الرائد البان وأدواره البطولية، مشيرين إلى أنه كان أحد القيادات العسكرية البارزة التي يشار لها بالبنان لما يمثله من كفاءة وقدرة عالية وشجاعة، وموئلا لأفراده من منتسبي اللواء الثالث عمالقة (الرابع مشاة).

ونوه المشيعون بدور الفقيد في تحرير مناطق ساحل الغربي ومن قبلها محافظة عدن مسكنه في 2015م، من العصابات الانقلابية.