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الثراء الحرام تنفي اطلاق سراح وداد بابكر زوجة الرئيس المعزول

19 يناير، 2020
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السودان اليوم:

نفت وكيل أعلي نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه مولانا / د. سلوي خليل ، الخبر الذي تناقلته بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت ١٨ /١ /٢٠٢٠م حول إطلاق سراح المتهمة وداد بابكر مضوي، زوجة الرئيس المعزول عمر البشير على خلفية الطلب المقدم من محامي الدفاع.

وأكدت وكيل أعلي النيابة أنه تم رفض الطلب الذي تقدم به محامو الدفاع بإطلاق سراح المتهمة بالضمانة نسبة لعدم اكتمال إجراءات التحري والتحقيق في البلاغ .

يذكر أن المتهمة تواجه اتهامات تحت المادة ٧ من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة ١٩٨٩م ومازالت رهن الاعتقال.







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اطلاق الثراء الحرام الرئيس المعزول بابكر تنفي زوجة سراح وداد

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