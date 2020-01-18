المشهد اليمني

”الثلوج” تكسو قرية صغيرة غربي العاصمة صنعاء

18 يناير، 2020
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المشهد اليمني

قالت مصادر محلية، اليوم السبت، أن “الثلوج” غطت قرية صغيرة، جنوب غربي العاصمة صنعاء.

وأوضحت المصادر لـ ” المشهد اليمني ” أن الماء تجمد خلال الليالي الماضية بسبب البرودة الشديدة منذ الساعات المتأخرة في الليل، بقرية المساجد، مديرية بني مطر.

وأشارت المصادر الى أن جبل النبي شعيب ومناطق أخرى في ذمار وعمران، تجمدت فيها المياه، وتحولت إلى ثلوج من شدة البرد.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، أعلن عن أجواء شديدة البرودة خلال الايام الماضية.

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