الثوري يدعو ليوم الاستقلال بحضرموت وعدن ورفضا لتجيير القضية للمنافع الذاتية او مصالح الغير

دعا المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب في بلاغ صحفي صادر عن رئاسته شعب الجنوب للمشاركة في إحياء ذكرى الأستقلال الوطني 30 نوفمبر التي ينظمها المجلس يوم الغد الجمعة بجضرموت بمدينة غيل باوزير والسبت في مدينة المنصورة بالعاصمة عدن .

جاء ذلك في بلاغ صحفي فيما يلي نصه :

في البدء نحيي جماهير شعبنا الجنوبي المناضل مع اقتراب الذكرى الثانية والخمسين للاستقلال الوطني في ال 30 من نوفمبر، ونشد على ايدي ثوارنا وأحرارنا في كل بقاع الجنوب ونحثهم على المشاركة الفاعلة بهذه المناسبة مؤكدين بأن التحضيرات للاحتفالات تجري على قدم وساق وبشكل يليق بحجم المناسية الغالية على قلب كل وطني جنوبي حر .

وتوجه رئاسة المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب دعوة لأبناء حضرموت وعدن والجنوب عامة للمشاركة في إحياء ذكرى الاستقلال الثانية والخميسن بفعالية سينظمها المجلس يوم الغد 29 نوفمبر الجمعة بعد صلاة العشاء بساحة المركز الثقافي بمدينة غيل باوزير بمحافظة حضرموت وكذا صباح يوم السبت 30 نوفمبر الساعة التاسعة والنصف صباحا بقاعة التاج في المنصورة .

وسيشمل برنامج فعاليات الثوري في كل من عدن وحضرموت إضافة إلى الكلمات الوطنية، اغاني وقصائد شعرية وطنية واعمال فنية درامية هادفة وتكريم بعض الشخصيات .

وتهيب رئاسة الثوري بكافة الأحرار في الجنوب إلى التحشيد والمشاركة الفاعلة بهذه المناسبة العظيمة والتي من خلالها يستطيع شعبنا أن يرفع صوته ويوجه رسائله للمجتمع الإقليمي والدولي بالتأكيد على تمسكه بهدف التحرير والاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية على كامل ترابه الوطني ورفضا لكل مشاريع تجيير القضية الجنوبية للمصالح الذانية وبحثا للمكاسب النفعية او مصالح الغير في اطار لعبة مصالح الدول .