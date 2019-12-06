الثوري يدين محاولة اغتيال عضو رئاسة المجلس العميد مسفر الحارثي



ادان المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير وإستقلال الجنوب بأشد عبارات الإدانه محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها عضو هيئة رئاسة المجلس العميد الركن مسفر الحارثي مساء اليوم الخميس بالعاصمة عدن .

واستغرب المجلس في بلاغ صحفي صادر عنه صمت الجهات الأمنية عن حدث جلل كهذا .

وقال المجلس الثوري “إذ ندين هذه الجريمة الشنعاء بأشد العبارات التي تعرض لها احد قيادات المجلس الثوري وهي ليست الاولى فقد تعرض عدد من قيادات المجلس في العاصمة عدن لمحاولات اغتيال مماثلة .. ومن هنا فإننا نحمل السلطة المحلية والأجهزة الأمنية المتعددة الولاءات والتحالف العربي المسؤولية الكاملة عن حياة قيادة وأعضاء مجلس الحراك الثوري في عدن وباقي محافظات الجنوب وندعوها للقيام بدورها في حماية أمن المواطنين والسياسيين وتكثيف جهودها بملاحقة الخارجين على القانون وتفعيل دور أقسام الشرطة من خلال انفاذ اتفاق جده الرياض في شقيه العسكري والامني .

واشار البلاغ ان كل العمليات الدنيئة التي تستهدف قيادات المجلس برئاسة المناضل الاستاذ فؤاد راشد لن تثني المجلس عن اداء دوره الوطني ولن ينكسر بل سيظل شامخا متصديا لكل المؤامرات التي تحاك ضد قضية شعب الجنوب وحقه في استعادة دولته .