كريتر سكاي

الثوري يرحب بمبادرة الكاتب الكويتي أنور الرشيد

29 مارس، 2020
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كريتر سكاي/خاص:

اكد رئيس اللجنة السياسية العليا بالمجلس الأعلى للحراك الثوري الدكتور محمد عبد الهادي على ضرورة وحدة الصف الجنوبي في هذة المرحلة التاريخية والحساسة من تاريخ الجنوب ونضالات شعبه المتواصلة وماتفرضه كل المتغيرات والمستجدات الماثلة  مرحبا في تصريح صحفي بالدعوة الكريمة التي أطلقها الكاتب الكويتي المعروف أنور الرشيد والمؤيد لقضية الجنوب بقوة والذي أكد في دعوته على أن تلتقي كل قيادات الجنوب وقواه الحية وتتفق وتنظم نفسها على التوافق على بند واحد لاغير وهو بند عودة دولة الجنوب . 
ونوه عبدالهادي الى ضرورة التقاط الفرصة التاريخية قبل ضياعها لتحقيق آمال وتطلعات الجنوبيبن في إقامة دولتهم الجنوبية الاتحادية وان يكونوا جميعا شركاء في بناء حاضرها ومستقبلها منوها الى ان الثوري وجه دعوة لتوحيد الجهود المجتمعية في فريق موحد لمواجهة جائحة كرونا القاتل  مختتما تصريحه إن المجلس الأعلى للحراك الثوري وبقيادة رئيسه الأستاذ فؤاد راشد سعى ومازال يسعى جاهدا ومع بقية القوى الجنوبية الحية بهدف وحدة الصف الجنوبي للتوافق على منصة أو هيئة سياسية واحدة تمثل الجنوب في كل المحافل والمفاوضات والتسويات السياسية الراهنة والمستقبلية .

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أنور الثوري الرشيد الكاتب الكويتي بمبادرة يرحب

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