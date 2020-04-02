اليمن العربي

الجابري: جميع المواطنين بحضرموت ملتزمين بقرارات حظر التجول

2 أبريل، 2020
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كشف المتحدث عن المنطقة العسكرية الثانية، هشام الجابري، عن حجم الالتزام بحظر التجول في حضرموت.

 

 

وأكد الجابري، أن جميع المواطنين ملتزمين بقرارات حظر التجول منذ الساعة الرابعة عصرا،حتى من مساء اليوم الخميس 2 إبريل 2020م.

 

 وتابع “ذلك استجابة لتوجيهات سيادة المحافظ اللواء الركن فرج سالمين البحسني ،قائد المنطقة العسكرية الثانية لقرار فرض حظر التجول“.

 

 

 

وكانت  السلطات في حضرموت، أعلنت حظر تجوال ليلي في أكبر المحافظات الواقعة شرقي اليمن، اعتبارا من الخميس المقبل، ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

 

وقال محافظ حضرموت، فرج البحسني، في تعميم له “نعلن عن حظر التجوال للمواطنين ووسائل النقل على مستوى المحافظة اعتبارا من الخميس، وذلك ابتداءً من الساعة 4 عصرا إلى 4 فجرا“.

 

وأضاف: “سنعلن لاحقا ما إذا كان هذا الحظر سيستمر لعدة أيام أو أسابيع قادمة“.

 

وكلف المحافظ قيادة الجيش والأمن بالمحافظة بوضع خطة لاتخاذ إجراءات رادعة من أجل تنفيذ القرار.

 

واستثنى القرار من الحظر كلا من الطواقم الطبية والصحية ولجنة الطوارئ (المعنية بمكافحة كورونا) لرفع جاهزيتها واستعدادها الكامل في المواقع المخصصة لها.

 

وأفاد التعميم أن الهدف من كل ذلك هو الوقاية من وصول “كورونا” للبلاد، و”الشعور بالمسؤولية في حماية الوطن والمواطن عن طريق اتخاذ إجراءات احترازية“.

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