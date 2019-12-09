اليمن العربي

"الجابري" لــ "اليمن العربي": الحفل العسكري بـ" لواء الريان" استمراراً للبناء.. و حضرموت آمنة

9 ديسمبر، 2019
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علق الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية الثانية هشام الجابري، على الحفل العسكري والذي انعقد اليوم في معسكر لواء الريان، بمناسبة تخرج عدد من الدفعات التخصصية من ألوية الريان وحضرموت والأحقاف والشعبة الهندسية، التابعة للمنطقة العسكرية الثانية.

 

 

وقال في تصريحات خاصة لــ “اليمن العربي”، استمراراً للبناء العسكري للمنطقة العسكرية الثانية حيث تستمر الجهود في البناء والتأهيل وتدريب دفعات متخصصة لرفد قوات المنطقة العسكرية الثانية ضمن الجهود التي تهديها القيادة ممثلة في محافظ حضرموت بقيادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني.

 

 

وأضاف بأن هناك نجاحات أمنية كبيرة حيث شهدت حضرموت عودة للأمن والأستقرار.

 

وكان محافظ حضرموت قد تعهد بالحفاظ على أمن حضرموت واستقرارها وبناء قوة عسكرية منظمة

 

 

 

وألقى المحافظ “البحسني” كلمة خلال الحفل قال فيها أن تخرج هذه الدفعات من القوات المسلحة يأتي تتويجاً وحصاداً لعام تدريبي شاق، بذل خلاله الجنود الكثير من الجهد والتعب في سبيل كل  النجاحات الأمنية، والتي انعكست بدورها على تنمية المحافظة وازدهارها، وبها نلنا ثقة القيادة السياسية، وقيادة التحالف العربي، والأصدقاء، حيث اطلعوا مؤخرا على التجربة الأمنية الناجحة، لتكون تلك الثقة دليل قاطع على ما يقدم من جهد منقطع النظير.

 

 

 

كما أشار المحافظ على أهمية التدريب، والنتائج المترتبة على أي تقاعس قد يحصل، مما يعطي قصوراً في الانضباط والأداء العسكري، موجهاً قادة الألوية. وشعبتي التدريب والتوجيه المعنوي بأعطاء أهمية قصوى في سبيل التوعية بذلك الأمر الهام.

 

 

 

وقال اللواء الركن “البحسني أننا ونحن على وشك انتهاء العام التدريبي نطالب بتقييم مستوى الجاهزية وسنعمل على تقييم كافة أعمال الألوية والواحدات العسكرية، ونقوم بتكريم المبرزين.

 

 

 

وأضاف ونحن نستقبل عام تدريبي جديد؛ نوجه برفع مستوى الانضباط، وندعو القادة العسكريين إلى الاهتمام بقضايا جنودهم، وإنصافهم فيها.

 

 

واختتم المحافظ “البحسني” كلمته بمعاهدة أبناء حضرموت بالدفاع عن أمنهم واستقرارهم، وبناء قوة عسكرية منظمة تعمل على ذلك.

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