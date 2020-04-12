الجارالله يُعلنها صريحة: الجنوب سيفك ارتباطه واليمن الشمالي مختطف من إيران

قال عميد الصحافة الكويتية ورئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية أحمد الجارالله، اليوم، إن الجنوب سيفك ارتباطه قريبًا، مشيرًا إلى أن اليمن الشمالي مختطف من إيران ومليشياتها.

وكتب في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “مؤكد عدن ستفك ارتباطها مع اليمن الشمالي السبب أن اليمن الشمالي مختطف من إيران وهناك لخبطة في الولاء في اليمن الشمالي الولاء سهل شراءه إلي جانب هناك من ولاءهم لإيران وهم الحوثيين”.

وأضاف: “ممن يكرر تجربه سيف بن يزن في غابر الزمن سيف بن يزن الذي استعان بكسري الفرس لطرد الأحباش عدن ستستقل”.