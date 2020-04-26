الجالية الجنوبية في الولايات المتحدة الامريكية تعلن ترحيبها لقرارات المجلس الانتقالي

عدن24- خاصاعلنت الجالية الجنوبية في الولايات المتحدة الامريكية ترحيبها للخطوات التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي.وجاء في نص الترحيب.بسم الله الرحمن الرحيموالصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد .

ترحب الجالية الجنوبية في الولايات المتحدة الامريكية بالخطوات السياسية التي أقدم عليها المجلس الإنتقالي الجنوبي في الاسبوع الاخير من هذا الشهر بشأن تصحيح مسيرة الثورة التحررية الجنوبية ، وتعزيزاً لـ الفعل السياسي القيادي إنتصاراً لتطلعات الشعب وحماية لمكاسب ثورته ، وهي خطوات حكيمة ومسؤولة اتت بعد فشل مساعيه وجهوده الكبيرة التي كان قد بذلها طوال أشهر لاجل تنفيذ إتفاق الرياض ..

إلى ذلك فان الجالية الجنوبية في الولايات الامريكية تؤكد التالي :

اولاً : تحيي الجالية قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي على يقظتها التامة وتجاوبها الحاسم والواضح مع متطلبات المرحلة في لحظتها الراهنة ، وتدعوها أي القيادة إلى مباشرة تنفيذ الخطوات العملية لفرض مشروع الإدارة الذاتية لحكم الجنوب بكل ثبات وقوة على كامل جغرافيا الجنوب والسيطرة التامة على كافة الموارد والثروات والمؤسسات مع حفظ امن واستقرار البلد كما ورد ايضاح ذلك في البيان دون الإلتفات لاي ضغوطات خارجية لثنيها عن تحقيق ذلك من قِبل اي جهة كانت ..

ثانياً : تعلن الجالية دعمها الكامل وتاييدها المطلق لكل البنود الاساسية التي تضمنها بيان قيادة المجلس الإنتقالي الجنوبي الصادر اليوم السبت ٢٥ إبريل ٢٠٢٠م ، وتؤكد وقوفها بقوة وثبات الى جانب المجلس الإنتقالي وقواته المسلحة الجنوبية والقيادات المحلية وكافة الفاعليات المدنية والثورية المناهضة لقوى الشر والارهاب على ارض الجنوب والساعية لتحقيق تطلعات إرادة شعبنا على ارضه ولمواجهة التحديات بهذه اللحظة التاريخية الهامة ..

ثالثاً : تدعو الجالية كل ابناءها في المهجر الامريكي وكل ابناء الجنوب في الداخل والخارج إلى التلاحم والتوحد والإنسجام والعمل كلاً من موقعه وما هو مطلوب منه صفاً واحداً خلف المجلس الإنتقالي الجنوبي الذي فوضتموه وارتضيتموه قائداً لكم وموجها لمسيرتكم في مليوينة ٤ مايو ٢٠١٧م بساحة الاستقلال في مدينة خورمكسر ..

رابعاً : كما كانت الجالية الجنوبية بهذه البلد وفية وسباقه في دعم نضالات شعبنا خلال المراحل والمنعطفات التاريخية السابقة فأنها ستظل مساندة لنضالات شعبنا وتضحياته الجسيمة تجسيدا لمبادئ الإنتماء لوطننا الأم ( الجنوب العربي ) وتعبيراً عن حبنا الراسخ ابدا لشعبنا المكافح الذي عانى الكثير جراء الممارسات العدوانية والاجرامية لعصابات صنعاء الارهابية على مدى ثلاثه عقود من الرمن ..

عاش شعب الجنوب حراً كريماً وعاشت قيادته شامخة والنصر والمجد للجنوب الجديد

صادر : عن جالية ابناء الجنوب في الولايات المتحدة الامريكيةمساء اليوم السبت ٢٥ ابريل ٢٠٢٠م

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