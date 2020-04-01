اليمن العربي

الجالية اليمنية في ماليزيا تطلق مبادرة اغاثية لأبناء الجالية

1 أبريل، 2020
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أطلقت الجالية اليمنية في ماليزيا اليوم،  وبالتنسيق مع السفارة اليمنية في ماليزيا (المبادرة الإغاثية لأبناء الجالية في ماليزيا) الذين تأثروا بتداعيات جائحة فيروس كورونا.

 

ودعا السفير الدكتور عادل باحميد، الى المساهمة في نجاح المبادرة المجتمعية التي ستعمل على تخفيف الأعباء التي يعاني منها أبناء الجالية جراء هذه الجائحة.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للمبادرة الدكتور حسني الجوشعي الأمين العام لمؤسسة إنسان، أن إطلاق هذه المبادرة يأتي كثمرةٍ لجهود الجالية اليمنية واتحاد اللاجئين اليمنيين والاتحاد العام لطلاب ومؤسسة التواصل التنموية، مؤكداً أن المبادرة ستعمل بكل شفافية ومعيارية في تحديد الحالات المستفيدة من دعم المبادرة.

 

 

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