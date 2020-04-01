الجامعة العربية تُدين الهجوم الحوثي على السعودية

أعربت جامعة الدول العربية، عن إدانتها الشديدة، لاستهداف مليشيات الحوثي الإرهابية، الأحياء السكنية في مدينتي الرياض و جازان في المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، تضامن الجامعة مع السعودية في كافة الإجراءات التي اتخذتها للرد على هذا التصعيد الخطير.

وقال أبو الغيط، إن التصعيد العسكري في هذا التوقيت يعكس غياب الوازع الأخلاقي لدى المليشيات، التي لم تتورع عن استهداف المدنيين في هذه الظروف التي يتكاتف فيها العالم كله من أجل مواجهة تهديد مُشترك يتمثل في وباء كورونا العالمي.

وأعرب أبو الغيط عن ثقته في قدرة المملكة العربية السعودية على التصدي لهذه التهديدات واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمنها واستقرارها.