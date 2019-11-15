الجبواني الرئيس هادي تحت الإقامة الجبرية ..تفاصيل





أعلنت الحكومة الشرعية، ، عن وضع المملكة العربية السعودية، لرئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، تحت الإقامة الجبرية في الرياض.

وقالت “الشرعية” ممثلة بوزير النقل صالح الجبواني، أن الرئيس هادي تحت الإقامة الجبرية، في السعودية، ويتعرض لضغوطات كبيرة من أجل تقديم تنازلات تمس السيادة الوطنية.

وأكد الجبواني، في مقابلة مع قناة “بي بي سي”، أن هادي تحت حكم وإرادة السعودية، وممنوع عنه الخروج من الرياض .

وفي ما يخص اتفاق الرياض؛ أوضح وزير النقل، إن الاتفاق يخدم أجندات خارجية، وأن وزراء حكومة هادي مستعدون لتنفيذه لو كان يخدم المصلحة العامة لليمنيين.