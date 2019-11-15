التغيير نت

الجبواني الرئيس هادي تحت الإقامة الجبرية ..تفاصيل

التغيير نت التغيير نت منذ 6 دقائق
0 أقل من دقيقة
الجبواني الرئيس هادي تحت الإقامة الجبرية ..تفاصيل

 أعلنت الحكومة الشرعية،  ، عن وضع المملكة العربية السعودية،  لرئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، تحت الإقامة الجبرية في الرياض.

وقالت “الشرعية” ممثلة بوزير النقل صالح الجبواني، أن الرئيس هادي تحت الإقامة الجبرية، في السعودية، ويتعرض لضغوطات كبيرة من أجل تقديم تنازلات تمس السيادة الوطنية.

وأكد الجبواني، في مقابلة مع قناة “بي بي سي”، أن هادي تحت حكم وإرادة السعودية، وممنوع عنه الخروج من الرياض .

وفي ما يخص اتفاق الرياض؛ أوضح وزير النقل، إن الاتفاق يخدم أجندات خارجية، وأن وزراء حكومة هادي مستعدون لتنفيذه لو كان يخدم المصلحة العامة لليمنيين.

الوسوم
الإقامة الجبرية الجبواني الرئيس تحت تفاصيل هادي
التغيير نت

التغيير نت

مقالات ذات صلة

Photo of لا نقبل أن يمن علينا أحد المسيري يوجه رسالة هامة الى السعودية

لا نقبل أن يمن علينا أحد المسيري يوجه رسالة هامة الى السعودية

منذ 55 دقيقة
Photo of اشتبكات في عدن وجيش الانتقالي يتدخل بدبابات ماذا يحدث؟؟

اشتبكات في عدن وجيش الانتقالي يتدخل بدبابات ماذا يحدث؟؟

منذ ساعتين
Photo of نائب رئيس الجمهورية يوجه رسالة هامة الى الحكومة..تفاصيل

نائب رئيس الجمهورية يوجه رسالة هامة الى الحكومة..تفاصيل

منذ ساعتين
Photo of الحوثيين يكشفون بنود الأتفاق مع السعودية ..تعرف عليها

الحوثيين يكشفون بنود الأتفاق مع السعودية ..تعرف عليها

منذ 5 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق