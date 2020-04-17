المشهد اليمني

الجبواني رداً على بن بريك: فوهات البنادق هي من ستستعيد عدن

17 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

أكد مسؤول حكومي سابق، أن فوهات البنادق هي فقط من ستستعيد عدن، وذلك بعد أن عادت التوترات الأمنية مجدداً بين القوات الحكومية وعناصر المجلس الانتقالي الجنوبي، في محافظة أبين، بعد فشل الوساطة في احتواء الموقف، وتثبيت الهدنة، من أجل تنفيذ اتفاق الرياض، وملحقاته الأمنية.

وقال وزير النقل المستقيل من منصبه مؤخراً صالح الجبواني: “يجب أن لا نصدق تلك الكلمات المعسولة عن السلام التي تلفظ بها أحمد بن بريك بالأمس، ولا تلك الوفود الذاهبة الآيبة نحو شقرة من ضباط داسوا الولاء العسكري بأقدامهم”.

وأضاف الجبواني، في تغريدة على تويتر، رصدها “المشهد اليمني”، “ليس عليكم أن تصدقوا غير فوهات بنادقكم لإستعادة عدن الجريحة”.

وأشار الجبواني، إلى أن “زمام المبادرة بأيديكم فلا تتركوا الفرصة تضيع لأنها لن تعود”.

وكانت لجنة التهدئة عقد اجتماع لها مع قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، وتحدثت عن هدنة لوقف الصراع والخطاب المغذي للصراع في شقرة، وسرعان ما اثبت الواقع عكس ما تحدثوا بها، بعد أن عادت التوترات والتصعيد من جديد.

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