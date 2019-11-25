الجبوري يُحرج الحمدين بتغريدة عن التحالف العربي

انتقد المحلل السياسي العراقي عماد الدين الجبوري، اليوم، الحملات الإعلامية التي يشنها إعلام قطر على دول التحالف العربي وبخاصة الإمارات والسعودية.

وقال في تغريدات عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “أصبحت السياسة وجهة نظر والإعلام وجهة نظر والدين وجهة نظر والخيانة والتخوين وجهة نظر إعلام قطر يشن الحملات الإعلامية على الإمارات والسعودية والدول العربية الذين يقفون ضد إيران وتركيا لأن خونة قطر يوافقون على احتلال إيران وتركيا لتسع دول عربية كما سلموا قطر لتركيا”.

وأضاف: “هل يعتقد الحمدين في قطر أن بإمكانهم الاستمرار في حربهم الإعلامية والمخابراتية والإرهابية العدوانية ضد السعودية والإمارات وهم يحتمون ويختبئون وراء الاحتلال وقواعده.. دول التحالف العربي قد تطالب المحتلين إما أن يتحملوا مسئوليتهم لكبح الحمدين أو الجلاء وفتح الطريق للحسم” – في إشارة لارتماء الحمدين في أحضان الفرس والأتراك-.