الجدول التفصيلي لمواعيد بطولات مهرجان حضرموت الرياضي الأول بالمكلا

برعاية الرئيس عيدروس الزُبيدي واحتفالا بالذكرى الـ52 من الاستقلال، قامت اللجنة المنظمة لمهرجان حضرموت الرياضي الأول بتحديد البرنامج الزمني للبطولات التي ستقام خلال فترة المهرجان الممتدة من 30 نوفمبر إلى 27 ديسمبر 2019م .

جاء ذلك في اللقاء الذي عقدته اللجنة بمقر المجلس الانتقالي برئاسة علي فرج الطمبشي رئيس إدارة الشباب والطلاب للقيادة المحلية للمجلس بمديرية المكلا ، وبحضور كلا من مدير إدارة الاتحادات والأندية بمكتب وزارة الشباب والرياضة بحضرموت محمد سالم الجفري، و رئيس الإدارة الإعلامية للقيادة المحلية للمجلس بمديرية المكلا منصور علي السومحي، وبحضور قيادات الاتحادات الرياضية للألعاب.

وخلال اللقاء تم استعراض مجمل البطولات كلاً على حده ومناقشتها حيث تم إقرارها بعد تحديد مواعيدها وأماكن إقامتها وفترة التنظيم الخاصة بكل بطولة.

وأقر الاجتماع بضرورة انطلاق البطولات يوم 30 نوفمبر القادم تزامنا مع ذكرى الاستقلال حيث ستنطلق مباريات بطولة كرة القدم بلقاء شباب روكب ووحدة المكلا، على ملعب الفقيد بارادم بالمكلا، حيث سيقدم “كأس الاستقلال” للفريق الفائز بنتيجة المباراة، فيما سيشهد اليوم أيضا إقامة بطولتي سباق الدراجات وسباق الطريق (العدو).

ويشمل “مهرجان حضرموت الرياضي الأول” على بطولات في “كرة القدم” تنطلق في 30 نوفمبر مع سباقات الدراجات والعدو، فيما ستنطلق “بطولة كرة اليد” على الملعب الشامل للألعاب الرياضية بملعب بارادم في (2 ديسمبر) ولمدة ثلاثة أيام تليها “بطولة التايكوند” بنفس المدة ثلاثة أيام ستبدأ في (7 ديسمبر) بساحة خور المكلا بجوار الجسر الصيني بديس المكلا.

وسيحتضن بحر المكلا يوم 12 ديسمبر وتحديدا بموقع الميناء القديم منافسات “سباقات السباحة والألعاب المائية”، فيما تجرى منافسات بطولة “الكرة الطائرة الشاطئية” على رمال ساحل الخيصة بالمكلا في الفترة من (18 _19 ديسمبر) ، وتختتم بطولات المهرجان بنهائي كرة القدم يوم (27 ديسمبر) بملعب بارادم.