الجرادي يفصح عن مخاوف «الإخوان» من إزاحة «الرئيس هادي»

@ عدن، نيوزيمن:

السياسية

2020-07-13 12:00:50

اعتبر علي الجرادي رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح، الفرع المحلي لتنظيم الإخوان المسلمين، أن التحرك لإزاحة الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي، من الرئاسة، يهدف لإزاحة شرعيته المنصوص عليها بقرار دولي.

وقال الجرادي، على حسابه في الفيس بوك: “هناك توجه من بعض القوى الدولية والإقليمية لإزاحة الرئيس هادي عن المشهد واستبداله بأي صيغه توافقية أخرى“.

وزعم أن ”الرئيس ليس مستهدفا كشخص لكن المطلوب إزاحة شرعيته المنصوص عليها بقرار دولي“ وفق ما قال.

وعكس تصريح الجرادي، تخوف جماعة الإخوان من إزاحة هادي عن الرئاسة، واستبداله بصيغة توافقية أخرى، نظرا لسيطرتهم على الرئيس وقراراته.

ويتمسك حزب الإصلاح ببقاء الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي رغم الفشل الذريع الذي رافق أداءه منذ تسلمه السلطة خلفا للرئيس الراحل علي عبدالله صالح في العام 2012، وذلك لكون ”هادي“ مكن الإخوان من كامل مفاصل الدولة، وأتاح لهم لاحقا السيطرة على قرار الشرعية وممارسة السلطة الفعلية من الظل.