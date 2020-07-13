نيوز يمن

الجرادي يفصح عن مخاوف «الإخوان» من إزاحة «الرئيس هادي»

13 يوليو، 2020
0

@ عدن، نيوزيمن:
السياسية

2020-07-13 12:00:50

اعتبر علي الجرادي رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح، الفرع المحلي لتنظيم الإخوان المسلمين، أن التحرك لإزاحة الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي، من الرئاسة، يهدف لإزاحة شرعيته المنصوص عليها بقرار دولي.

وقال الجرادي، على حسابه في الفيس بوك: “هناك توجه من بعض القوى الدولية والإقليمية لإزاحة الرئيس هادي عن المشهد واستبداله بأي صيغه توافقية أخرى“.

وزعم أن ”الرئيس ليس مستهدفا كشخص لكن المطلوب إزاحة شرعيته المنصوص عليها بقرار دولي“ وفق ما قال.

وعكس تصريح الجرادي، تخوف جماعة الإخوان من إزاحة هادي عن الرئاسة، واستبداله بصيغة توافقية أخرى، نظرا لسيطرتهم على الرئيس وقراراته.

ويتمسك حزب الإصلاح ببقاء الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي رغم الفشل الذريع الذي رافق أداءه منذ تسلمه السلطة خلفا للرئيس الراحل علي عبدالله صالح في العام 2012، وذلك لكون ”هادي“ مكن الإخوان من كامل مفاصل الدولة، وأتاح لهم لاحقا السيطرة على قرار الشرعية وممارسة السلطة الفعلية من الظل.

Advertisement

Related posts:

  1. الرئيس هادي يعوِّض الإخوان عن غزوة الحجرية
  2. رئيس الوزراء يكشف عن توجيهات خاصة من الرئيس هادي لنجل الشهيد عدنان الحمادي
  3. أنباء عن إعفاء الرئيس ”هادي” لمحافظ عدن من منصبه .. وتعيين شخصية أخرى للقيام بمهامه
  4. بن بريك مخاطبا الرئيس هادي : طفح الكيل من عبث الإخوان فقم بعمل تاريخي
الوسوم

إقرا أيضا

Photo of أول ضحايا الخمس الحوثي حمود علي قاسم من حبيش إب

أول ضحايا الخمس الحوثي حمود علي قاسم من حبيش إب

13 يوليو، 2020
Photo of المالكي: الحوثيون يتعمدون التصعيد واستهداف المدنيين بالداخل والخارج بالصواريخ والطائرات

المالكي: الحوثيون يتعمدون التصعيد واستهداف المدنيين بالداخل والخارج بالصواريخ والطائرات

13 يوليو، 2020
Photo of نصف اليمنيين يتضورون جوعاً.. قيادي حوثي يشتري فيلا بمليون دولار

نصف اليمنيين يتضورون جوعاً.. قيادي حوثي يشتري فيلا بمليون دولار

13 يوليو، 2020
Photo of سباق مع “تفجير الحجرية” و”اغتيال اللواء 35″.. مسؤول: طلب تدخل قيادة التحالف “وارد جداً”

سباق مع “تفجير الحجرية” و”اغتيال اللواء 35″.. مسؤول: طلب تدخل قيادة التحالف “وارد جداً”

12 يوليو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق