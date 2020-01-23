الجراد الصحراوي يجتاح مزارع الخوخة

@ الخوخة، نيوزيمن، خاص:

الحديدة

2020-01-23 18:44:40

اجتاحت أسراب من الجراد الصحراوي المزارع في مديرية الخوخة، الخميس، وسط مخاوف من تعرضها للتلف.

وأفاد مراسل نيوزيمن في مدينة الخوخة، أن أسراباً من الجراد بدأت بمهاجمة المزارع، مما عزز المخاوف من إتلافها للمحاصيل الزراعية.

وقال، إن المزارعين في قرى وأرياف الخوخة ناشدوا مكتب الزراعة بالمديرية بالتدخل لإيقاف هجوم الجراد على محاصيلهم ومزارعهم.

وتشهد عدد من المدن ظهور أسراب من الجراد، مما يهدد بالقضاء على المحاصيل الزراعية الموسمية، في الوقت الذي يواجه فيه الملايين خطر انعدام الغذاء.