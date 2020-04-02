الجزائية المتخصصة تبدأ محاكمة 32 قيادياً حوثياً (أسماء)

@ عدن، نيوزيمن:

السياسية

2020-04-02 18:49:45

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن، الخميس 2 أبريل 2020، أولى جلسات محاكمة 32 قيادياً من مليشيا الحوثي.

ووجهت المحكمة 8 تهم، منها التخابر والمساس باستقلال الجمهورية اليمنية والانقلاب المسلح على نظام الحكم لـ 32 قياديا من مليشيا الحوثي بينهم المدعو عبدالملك بدر الدين الحوثي ومحمد علي الحوثي وعبدالخالق الحوثي وأبو علي عبدالله الحاكم.

وقررت المحكمة نشر أسماء المتهمين في الجريدة الرسمية وتكليفهم بالحضور لجلسة الاثنين 9 شوال 1441 الموافق 1 يونيو 2020.

والمتهمون هم:

1-عبدالملك بدر الدين أمير الدين الحوثي قائد الانقلاب

2- محمد علي عبدالكريم امير الدين الحوثي قيادي في الانقلاب

3- عبدالله يحي الحاكم الملقب بابي علي الحاكم قيادي

4- مهدي صالح المشاط قيادي

٥- عبدالخالق بدر الدين امير الدين الحوثي قيادي عسكري

6- عبدالكريم أمير الدين الحوثي قيادي

7- يحي محمد الشامي نائب قائد الانقلاب

8- زكريا يحي محمد الشامي قيادي

9- محمد صالح الحمزي قيادي

10 – محمد ناصر العاطفي قيادي عسكري

11- يوسف عبدالله حسين الفيشي قيادي

12- عبدالقادر قاسم احمد الشامي قيادي

13-عبدالرب صالح أحمد جرفان قيادي

14- صالح مسفر الشاعر قيادي

15- طه احمد المتوكل قيادي

16- يحي بدر الدين امير الدين الحوثي قيادي

17- محمد عبدالكريم الغماري عسكري

18 – نايف ابو خرفشة قيادي

19- عبدالاله محمد حجر قيادي

20- حمود العزي قيادي

21- احمد محمد يحي حامد قيادي

22- سليم محمد نعمان المغلس قيادي

23 – عبدالحكيم هاشم الخيواني قيادي

24- عبدالعزيز محمد احمد الحمزي قيادي

25- مبارك المشن الزايدي قيادي

26- علي علي القحوم قيادي

27- ضيف الله قاسم الشامي قيادي

28- محمد ناصر البخيتي قيادي

29- يوسف حسن إسماعيل المداني قيادي

30- حسن عبدالله المقبولي قيادي

31- محمد عبدالقادر الجنيد قيادي

32- عبدالعزيز بن حبتور – رئيس حكومة المليشيا غير المعترف بها.