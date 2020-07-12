الخبر اليمني

الجزيرة .. تناقش اسباب عودة الاستعمار إلى اليمن وبلدان أخرى

12 يوليو، 2020
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الجزيرة .. تناقش اسباب عودة الاستعمار إلى اليمن وبلدان أخرى

│الخبر | متابعات

ستناقش قناة الجزيرة القطرية وعبر برنامجها الأسبوعي (الاتجاه المعاكس) الذي يقدم الإعلامي السوري فيصل القاسم، حلقة عن عودة الاستعمار إلى اليمن وبلدان أخرى .
وقال الإعلامي فيصل القاسم في تغريدة له، إن في الحلقة المقبلة من الاتجاه المعاكس (حلقة خاصة)، عن عودة الاستعمار إلى اليمن وليبيا وسوريا .
وأشار القاسم إلى أنه في الحلقة سيتم مناقشة :”لماذا عاد الاستعمار المباشر إلى سوريا وليبيا واليمن وأي بلد يفكر بالتحرر من الطغاة المحليين؟ لماذا تدخل الكفيل الاستعمار بشكل مباشر عندما فشل الوكيل المحلي في ليبيا وسوريا واليمن وغيره؟”.

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