الجزيرة .. تناقش اسباب عودة الاستعمار إلى اليمن وبلدان أخرى

│الخبر | متابعات

ستناقش قناة الجزيرة القطرية وعبر برنامجها الأسبوعي (الاتجاه المعاكس) الذي يقدم الإعلامي السوري فيصل القاسم، حلقة عن عودة الاستعمار إلى اليمن وبلدان أخرى .

وقال الإعلامي فيصل القاسم في تغريدة له، إن في الحلقة المقبلة من الاتجاه المعاكس (حلقة خاصة)، عن عودة الاستعمار إلى اليمن وليبيا وسوريا .

وأشار القاسم إلى أنه في الحلقة سيتم مناقشة :”لماذا عاد الاستعمار المباشر إلى سوريا وليبيا واليمن وأي بلد يفكر بالتحرر من الطغاة المحليين؟ لماذا تدخل الكفيل الاستعمار بشكل مباشر عندما فشل الوكيل المحلي في ليبيا وسوريا واليمن وغيره؟”.