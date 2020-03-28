المشهد العربي

الجعدة الصحي يستقبل 4700 مريض في أسبوع

28 مارس، 2020
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عالج مركز الجعدة الصحي، خلال الفترة بين 19 إلى 25 مارس الجاري، أربعة آلف و700 مريض، بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة.

وراجع قسم الطوارئ 605 مستفيدين، واستقبل قسم الباطنية 234 شخصًا، وتلقت عيادة الصحة الإنجابية 57 مستفيدًا.

وتعامل قسم المصابين بالأوبئة مع 321 مستفيدًا، ورعى قسم التوعية والتثقيف ألف و547 مراجعًا، وعالج قسم الجراحة والتضميد 59 شخصًا، وقسم.

وفحص قسم المختبر والأشعة 290 شخصًا، بالإضافة إلى صرف أدوية لألف و227 فردًا، وإحالة 355 مريضا إلى قسم الخدمات التمريضية.

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أسبوع الجعدة الصحي في مريض يستقبل

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