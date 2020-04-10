“الجعدني” يبتدي حملة الرش بالمعقمات في شوارع وأحياء خورمكسر

أبتدأ مساء امس مدير عام مديرية خورمكسر أ. ناصر الجعدني تنفيذ حملة الرش بالمعقمات لليوم الأول بمشاركة عربات الدفاع المدني في شوارع وأحياء المديرية لمواجهة تداعيات فايروس كورونا كوفيد -19 المستجد .

حيث أبتدأ الرش بالمعقمات في تمام الساعة 10 مساءا بوقت حظر التجوال المحدد، إنطلاقا من جولة بدر جوار مطار عدن الدولي ووصولا إلى جولة الجمهورية الواقعة بقرب مستشفى الجمهورية العام وأمتدادا إلى أمام مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق ، مرورا بالأماكن العامة والتجمعات السكانية إضافة إلى الأسواق والمطاعم والمرافق الحكومية بالمديرية.

وفي سياقٍ متصل أكد مدير عام مديرية خورمكسر الأستاذ ناصر الجعدني :

بأن حملة الرش بالمعقمات عبر عربات الدفاع ستستهدف إحياء وشوارع المديرية لمدة أسبوع كامل قابل للتمديد ، حيث وضع جدول عمل لذلك يشمل جميع أحياء وشوارع المديرية ، إلى جانب استمرار حملات الرش الضبابي الوقائي التي تنفذها المديرية عبر قسم صحة البيئة، ضمن جهود السلطة المحلية بالمديرية لمواجهة تداعيات فايروس كورونا كوفيد-19 المستجد

وأضاف : على جميع آهالي مديرية خورمكسر التعاون وتسهيل العمل لآليات الدفاع المدني في حملة رش المعقمات والإلتزام بوقت حظر التجوال المحدد من الساعة العاشرة مساءا وحتى السادسة صباحا ، داعيا لتجاوز أي عراقيل أو عقبات

وعبر عمر فيصل قائد الدفاع المدني عن شكره وإمتنانه للسلطة المحلية خورمكسر الممثلة بمدير عام المديرية لتكفلها بتوفير المواد المعقمة للرش وتسهيل الأمور لتنفيذ الحملة

ووجه الشكر ايضا لشباب الذين سهلوا من عملية الرش بتعاونهم للمصلحة العامة