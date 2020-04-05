الجعدني يتفقد الجريحة ماريا أحمد لتوفير احتياجاتها اللازمة



بناءاً على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، نفذ مدير عام مديرية خورمكسر الاستاذ ناصر الجعدني، نزول ميداني إلى منزل الجريحة ماريا احمد سعيد، لتفقد حالتها الصحية وتوفير احتياجاتها اللازمة من الأدوية والتي سوف يتم توفيرها بشكل مستمر .



وقد رفع مدير عام خورمكسر الجعدني حالتها إلى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد والذي قام بدوره مشكورا، باعتماد رقم عسكري للجريحة ضمن الجرحى وبصورة استثنائي.



وقد تمت مخاطبة وزير الداخلية، بحتاج الجريحة للعودة إلى الأردن لأستكمال العلاج، والذي ابدا استعداده لذالك.



وشكر مدير عام مديرية خورمكسر الاستاذ ناصر الجعدني، الوقفة الانسانية والاستجابة السريعة من سيادة وزير الداخلية، وتوفيره احتياجات الجريحة