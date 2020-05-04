الجعدني يدشن حملة الرش الضبابي بأحياء وشوارع مديرية خور مكسر

دشن مدير عام مديرية خورمكسر الأستاذ / ناصر الجعدني صباح اليوم حملة الرش الضبابي عبر سيارة قسم صحة البيئة بأحياء وشوارع المديرية لمجابهة البعوض والأمراض التي يحملها .

حيث أبتدأت الحملة بحي العريش وحي الصولبان وحي غازي علون وحي النصر وستستمر حتى إستكمال بقية أحياء المديرية

وفي سياق متصل قال الجعدني : أقمنا حملة الرش الضبابي إلى جانب حملة الرش الرذاذي عبر فرق متخصصة بالرش من قسم صحة البيئة بالمديرية وبجهود ذاتيه وسط صمت المحافظة المخزي بعد حدوث الأمطار التي سببت في عدد من الكوارث ومنها الأمراض والأضرار التي أصابت المواطنين جرى هطول الأمطار بالعاصمة عدن

وأضاف : ستستمر الحملة حتى إستكمال بقية أحياء المديرية حسب جدول زمني محدد

وتأتي هذه الحملة وسط عدد من الحملات التي نُفذت من قبل السلطة المحلية بجهود ذاتيه بعد هطول الأمطار في أبريل

* من محمد السعدي