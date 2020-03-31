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الجعدني يكرم طه حسين نظير بجهوده في التعاون مع المديرية اثناء شفط مياه الأمطار

31 مارس، 2020
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الجعدني يكرم طه حسين نظير بجهوده في التعاون مع المديرية اثناء شفط مياه الأمطار

 
كرم مدير عام مديرية خورمكسر الاستاذ ناصر الجعدني، اليوم، في مبنى السلطة المحلية بالمديرية، طه حسين أحمد من أبناء حي السلام بمديرية خورمكسر.
 
وجاء هذه التكريم نظير جهود الأخ طه حسين في عملية شفط مياه الأمطار الراكدة بحي السلام، وتعاونه مع السلطة المحلية بالمديرية في تسلمة لمكينة الشفط الخاصة بالمديرية والعمل على شفط مياه الأمطار في بادرة مجتمعية.
 
كما وجهه مدير عام مديرية خورمكسر الاستاذ ناصر الجعدني رسالة شكر لكافة شباب المديرية الذين استشعرو بالمسؤولية الاجتماعية، وبذلو الجهود بالتعاون مع فرق المديرية اثناء عملية شفط مياه الأمطار.
 
حضر التكريم الاستاذ منير حسن جابر امين عام المجلس المحلي للمديرية.

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