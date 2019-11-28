الجعدي: الانتقالي يضع ثقته بالمملكة لحماية اتفاق الرياض من تصعيد الإخوان



عدن تايم/خاص:

قال الاستاذ فضل الجعدي ، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي – مساعد الأمين العام في الأمانة العامة ل المجلس الانتقالي الجنوبي ان شواهد الانقلاب تظهر بوضوح تام

وكتب في تغريدة على تويتر “إليها :ظهرت شواهد الانقلاب على اتفاق الرياض بوضوح تام من قبل مليشيات حزب الإخونج وبصورة لا تقبل الجدل ، وإزاء هذا التصعيد الخطير الذي نتابع مجرياته وأهدافه القذرة ، فإننا على ثقة بقدرة المملكة على حماية الاتفاق الذي رعته وردع أدوات الابتزاز والإرهاب “