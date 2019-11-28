عدن تايم

الجعدي: الانتقالي يضع ثقته بالمملكة لحماية اتفاق الرياض من تصعيد الإخوان

عدن تايم عدن تايم منذ 28 دقيقة
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عدن تايم/خاص:

قال الاستاذ فضل الجعدي ، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي – مساعد الأمين العام في الأمانة العامة ل المجلس الانتقالي الجنوبي ان شواهد الانقلاب تظهر بوضوح تام

وكتب في تغريدة على تويتر “إليها :ظهرت شواهد الانقلاب على اتفاق الرياض بوضوح تام من قبل مليشيات حزب الإخونج وبصورة لا تقبل الجدل ، وإزاء هذا التصعيد الخطير الذي نتابع مجرياته وأهدافه القذرة ، فإننا على ثقة بقدرة المملكة على حماية الاتفاق الذي رعته وردع أدوات الابتزاز والإرهاب “

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عدن تايم

عدن تايم

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