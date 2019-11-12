الجعدي: السعودية أنجزت مهمة تاريخية باتفاق الرياض

قال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي فضل الجعدي، اليوم، إن المملكة العربية السعودية استطاعت أن تنجز مهمة تاريخية ناصعة البهاء باتفاق الرياض.

وكتب في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “استطاعت المملكة العربية السعودية باتفاق الرياض أن تنجز مهمة تاريخية ناصعة البهاء تمثلت في تفويت الفرصة على القوى المأزومة التي امتهنت شحن بواريد الصراع وحولت صيرورة اتجاه المعركة إلى معارك جانبية لإطالة الحرب وتقوية المليشيات الحوثية وإضعاف القوى المناهضة لها”.