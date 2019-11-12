المشهد العربي

الجعدي: السعودية أنجزت مهمة تاريخية باتفاق الرياض

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 18 دقيقة
0 أقل من دقيقة

قال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي فضل الجعدي، اليوم، إن المملكة العربية السعودية استطاعت أن تنجز مهمة تاريخية ناصعة البهاء باتفاق الرياض.

وكتب في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “استطاعت المملكة العربية السعودية باتفاق الرياض أن تنجز مهمة تاريخية ناصعة البهاء تمثلت في تفويت الفرصة على القوى المأزومة التي امتهنت شحن بواريد الصراع وحولت صيرورة اتجاه المعركة إلى معارك جانبية لإطالة الحرب وتقوية المليشيات الحوثية وإضعاف القوى المناهضة لها”.

الوسوم
Photo of المشهد العربي

المشهد العربي

مقالات ذات صلة

Photo of إعلامي مغربي يكشف أهمية اتفاق الرياض للقضية الجنوبية

إعلامي مغربي يكشف أهمية اتفاق الرياض للقضية الجنوبية

منذ 24 دقيقة
Photo of سلمان للإغاثة يوفر 30 طن أدوية لمستشفيات شبوة (صور)

سلمان للإغاثة يوفر 30 طن أدوية لمستشفيات شبوة (صور)

منذ 42 دقيقة
Photo of عيادات سلمان للإغاثة تفحص 9 آلاف مريض في الخوخة (صور)

عيادات سلمان للإغاثة تفحص 9 آلاف مريض في الخوخة (صور)

منذ 53 دقيقة
Photo of مسام: تفكيك 1500 لغم حوثي في أسبوع

مسام: تفكيك 1500 لغم حوثي في أسبوع

منذ ساعة واحدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق