الجعدي: بيان الإدارة الذاتية رسالة أخيرة لتدخل التحالف لمعالجة قضايا المتقاعدين

المكلا (المندب نيوز) غرفة الأخبار

أوضح مساعد الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي أن بيان الإدارة الذاتية عبارة عن رسالة أخيرة تحمل مساحة من الزمن لتدخل التحالف ومعالجة قضايا الناس.

وقال الجعدي في تغريدة له بتويتر “لانقبل أن تكون حقوق الموظفين أداة سلطوية للعقاب، ويستحيل أن تتعدى الـ48 ساعة”.

واعداً الكوادر العسكرية والأمنية أنهم في خندق واحد لاستعادة كافة الحقوق، مضيفا “نحن في محك الاختبار نكون أو لانكون”.