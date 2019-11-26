الجعدي : حشد القوات إلى عتق دلالة أن حزب الإصلاح يدق طبول الحرب



4 مايو / خاص



أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، فضل الجعدي، أن حزب الإصلاح يدق طبول الحرب لنسف اتفاق الرياض.

وقال الجعدي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : “‏استمرار حشد القوات إلى عتق من قبل حزب الإخونج بدلا من خروجها بحسب اتفاق الرياض يدل دلالة لا لبس فيها أن حزب الإصلاح يدق طبول الحرب لنسف اتفاق الرياض”.

واضاف “لن يكون لنا طبعا أي ردة فعل على هذا التجاوز الأحمق وسنترك الأمر لإخواننا في المملكة العربية السعودية”.