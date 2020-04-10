4 مايو

الجعدي : راجعوا حساباتكم قبل أن ينفذ صبرنا

10 أبريل، 2020
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الخميس – 09 أبريل 2020 – الساعة 11:04 م بتوقيت عدن ،،،

4 مايو / متابعات


وجه عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، فضل الجعدي، لمليشيا الإصلاح رسالة عنيفة حول مبادى احترام المواثيق والاتفاقات وبالأخص اتفاق الرياض، الذي ضربت به المليشيات عرض الحائط.
وقال الجعدي في تغريدة على حسابه في تويتر : ” للمتأسلمين الإخونج الذين يستعرضون عضلاتهم في شبوة نقول : لدينا القوة لحماية إخواننا ولن نجاريكم باستهداف أدواتكم الرخيصة التي ستكون عرضة لذلك وفي أي وقت ومكان”.
وأضاف: “الفارق بيننا أننا نحتكم لاتفاق الرياض ولقيم إنسانية أنتم تفتقدونها”.
وتابع مشددا ” راجعوا حساباتكم قبل أن ينفذ صبرنا” .

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أن الجعدي حساباتكم راجعوا صبرنا قبل ينفذ

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