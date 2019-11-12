الجعدي: رايتنا عزتنا.. والعلم الجنوبي كان كفنّ الشهداء

كشف عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي فضل الجعدي، اليوم، أهمية العلم الجنوبي للشعب الجنوبي.

وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “حين خرج أبطال المقاومة الجنوبية لمواجهة مليشيات الحوثي الإيرانية كان سلاحهم كلاشنكوف وبضع رصاصات وعلم الجنوب، وحين سقطوا شهداء في جبهات المواجهة كان العلم كفنهم مثلما كان دثارهم في ليالي البرد والبارود وأزيز الرصاص.. رايتنا عزتنا”.

وكان “الجعدي” قال في وقت سابق: “المساس بمنجزات ومكاسب الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية لا يمكن القبول به وعلى الجميع أن يدركوا أن عفاش وفي ظل قوته عجز عن مواجهة قناعات وأهداف شعبنا.. فكيف لنا أن نقبل ذلك اليوم .،؟! راية الجنوب رفعت ولن تنكس إلا على أرواحنا”.

وكان ناشطون دشنوا هاشتاجًا حمل اسم “علم الجنوب خط أحمر”، وذلك للإعراب عن تقديرهم للعلم الجنوبي ورفضهم إنزاله من أي مؤسسة في العاصمة عدن.