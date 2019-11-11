المشهد العربي
الجعدي: علم الجنوب هو الراية التي عانقت وجدان أبنائه وأشعلت الحماس في نفوسهم
دافع عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، فصل الجعدي، عن علم دولة الجنوب العربي.
وكتب الجعدي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “علم دولة الجنوب الرمز والدلالة.. الراية التي عانقت وجدان الجنوبيين وأشعلت الحماس في نفوسهم وأيقظت روح الكبرياء الوطني الكامن في صدورهم ووحدتهم أكثر مما عملت كل القوى والأحزاب مجتمعة”.
وتابع: “راية الجنوب كانت وستبقى عنوانا لإستعادة دولتهم وسيادتهم على أرضهم وعبر آلية سلسة ومضمونة لفك الإرتباط”.