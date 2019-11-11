المشهد العربي

الجعدي: علم الجنوب هو الراية التي عانقت وجدان أبنائه وأشعلت الحماس في نفوسهم

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 25 دقيقة
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دافع عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، فصل الجعدي، عن علم دولة الجنوب العربي.

وكتب الجعدي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏علم دولة الجنوب الرمز والدلالة.. الراية التي عانقت وجدان الجنوبيين وأشعلت الحماس في نفوسهم وأيقظت روح الكبرياء الوطني الكامن في صدورهم ووحدتهم أكثر مما عملت كل القوى والأحزاب مجتمعة”.

وتابع: “راية الجنوب كانت وستبقى عنوانا لإستعادة دولتهم وسيادتهم على أرضهم وعبر آلية سلسة ومضمونة لفك الإرتباط”.

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المشهد العربي

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