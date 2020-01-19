الجعدي عن حادث مأرب: هناك ألف سؤال بحاجة لرد

علق عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي، اليوم، على التصريحات التي أطلقها وزير الخارجية بحكومة الشرعية محمد الحضرمي عن حادث مأرب.

وقال في تغريدات عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي“: “وزير الخارجية يعلن أن ضحايا مسجد مأرب قد تجاوز المائة شهيد وعشرات الجرحى،، جميل الوضوح من السلطة، لكن هل لهم أن يزيدوا وضوحاً في كشف دوافع هذه الجريمة، وهل لسقوط صرواح سبباً في ذلك وكيف رصدوا المستجدين من شباب الجنوب؟”.

وأضاف: “وكيف تم تفريغ بيت الله ليكون لضحايا جنوبية خالصة..!؟ وهناك الف سؤال و سؤال لأدعياء الدين بحاجة إلى ردود، لكننا ننتظر الرد على كم سؤال وضعناه آنفاً”.