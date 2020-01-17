الجعدي: لا توجد خطوط حمراء لدى حزب الإخوان

أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي، أن مليشيات الإخوان الإرهابية التابعة للشرعية لا مبدأ لها ولا قواعد.

وكتب الجعدي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “‏لا توجد خطوط حمراء لدى حزب الإخونج الإرهابي، فالغاية لديه تبرر الوسيلة مهما كانت هذه الغاية دنيئة وبغض النظر عن دناءة الوسيلة أيضا”.

وتابع: “لقد امتهن تجارة الحرب منذ يومها الأول وسيجهض كل فعل يقود لإيقافها وسيستخدم كل وسائل الفهلوة والمراوغة في مؤسسات الشرعية لإفشال تنفيذ اتفاق الرياض”.

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