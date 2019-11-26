المشهد العربي
الجعدي: لدى الإخوان حساسية من أي عمل يضع الجنوب في طريق نيل استحقاقاته
أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، فضل الجعدي، أن ما أحدثته العصابات بعد توقيع وثيقة العهد والإتفاق هو سيناريو قائم بالنسبة لهم بعد توقيع اتفاق الرياض.
وكتب الجعدي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “لدى هؤلاء حساسية من أي عمل يضع الجنوب في طريق نيل استحقاقاته”.
وتابع: “سوف يعملون بكل الطرق والوسائل لإفشال تنفيذ اتفاق الرياض غير أن اللحظة الان مختلفة والمؤكد أن براقش ستجني على نفسها”.