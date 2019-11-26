الجعدي: لدى الإخوان حساسية من أي عمل يضع الجنوب في طريق نيل استحقاقاته

أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، فضل الجعدي، أن ‏ما أحدثته العصابات بعد توقيع وثيقة العهد والإتفاق هو سيناريو قائم بالنسبة لهم بعد توقيع اتفاق الرياض.

وكتب الجعدي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “لدى هؤلاء حساسية من أي عمل يضع الجنوب في طريق نيل استحقاقاته”.

وتابع: “سوف يعملون بكل الطرق والوسائل لإفشال تنفيذ اتفاق الرياض غير أن اللحظة الان مختلفة والمؤكد أن براقش ستجني على نفسها”.