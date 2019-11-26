المشهد العربي

الجعدي: لدى الإخوان حساسية من أي عمل يضع الجنوب في طريق نيل استحقاقاته

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 29 دقيقة
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أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، فضل الجعدي، أن ‏ما أحدثته العصابات بعد توقيع وثيقة العهد والإتفاق هو سيناريو قائم بالنسبة لهم بعد توقيع اتفاق الرياض.

وكتب الجعدي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تابعها المشهد العربي: “لدى هؤلاء حساسية من أي عمل يضع الجنوب في طريق نيل استحقاقاته”.

وتابع: “سوف يعملون بكل الطرق والوسائل لإفشال تنفيذ اتفاق الرياض غير أن اللحظة الان مختلفة والمؤكد أن براقش ستجني على نفسها”.

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المشهد العربي

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