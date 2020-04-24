4 مايو

الجعدي: لدينا قضية نقاتل من أجلها

24 أبريل، 2020
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الجمعة – 24 أبريل 2020 – الساعة 09:33 م بتوقيت عدن ،،،

4 مايو / خاص

أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي،اليوم الجمعة، أن لشعب الجنوب قضية يدافع عنها

وقال الجعدي عبر تغريدة له على “تويتر” :”لدينا قضية نقاتل من أجلها، لدينا حق ودولة وشهداء وجرحى ومئات من المآسي والحسرات والندوب ، لدينا سنوات طويلة من الكفاح والاعتقالات و التشرد”.

وأضاف:” مضيناها مرفوعي الهامات شامخي الرؤوس ، وعبرها شعبنا بكبرياء وشموخ، شهر مبارك لشعبنا ومقاومتنا الباسلة ولكل الأحرار”.

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