الجعدي: لصوص الأراضي تمادوا بانحطاطهم



4 مايو / خاص

اكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي فضل الجعدي، اليوم، إن لصوص الأراضي ولوبي الفساد تمادوا بانحطاطهم، مشيرًا إلى أن فضحهم بأسمائهم ومن يحميهم ونشرها مسؤولية كل مواطن شريف.

وقال الجعدي في تغريدة عبر “تويتر” : “فضح لصوص الأراضي ولوبي الفساد بأسمائهم ومن يحميهم ونشرها وتداولها مسئولية كل مواطن شريف.. لقد تمادوا بأنحطاطهم حد التشويه بأسماء الشرفاء ممن يذودوا عن حياض الوطن”.