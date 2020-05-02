المشهد العربي

الجعدي: لم تنجح شرعية الإخونج إلا في صناعة مترزقين من مقدرات الشعب

2 مايو، 2020
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كشف عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي، تفاصيل سيطرة مليشيا الإخوان على ما تسمى بحكومة الشرعية، مؤكداً أنها لم تنتج بهذا السقوط سوى مترزقين يستولون على مقدرات الشعب.

وكتب الجعدي في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في “تويتر” ورصدها “المشهد العربي”: “سقطت الشرعية في براثن الإخونج فحولوها إلى شرعجية مقيتة لا تملك أي مشروع لإخراج البلد شمالا وجنوبا إلى بر الأمان ، فشلت في إدارة الحرب كما فشلت في إدارة المناطق المحررة التي يعاني أبناءها الأمرين بسبب الفساد الفاضح “.

وأضاف: “لم تنتج هذه الشر إخونجية إلا هوامير التكسب والإثراء ، مستشارين ووزراء ووكلاء ومحافظين وقادة ألوية وطابور من المترزقين لم يحققوا إنجازا يذكر سوى تضخيم أرصدتهم على حساب شعب هدٌه الجوع وأنهكته الحرب والأوبئة والكوارث”.

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