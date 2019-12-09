4 مايو
الجعدي: مصاصي الدماء لا يعرفوا طريق باب التوبة
اخبار وتقارير
الإثنين – 09 ديسمبر 2019 – الساعة 11:27 م بتوقيت اليمن ،،،
4 مايو / خاص
علق عضو هيئة الرئاسة بالمجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي على توجهات تنظيم الاخوان الإرهابي الذي ينشر الفوضى والإرهاب بالعاصمة عدن.
وقال الجعدي في تغريدات على منصة تويتر :” عاشوا كل حياتهم على التأمرات والمتاجرة بدماء الشرفاء والعبث بالأوطان ، ونراهم اليوم في حالة إدمان في صنع الجريمة وخلق القلاقل .. مصاصي الدماء لا يعرفوا لباب التوبة طريق .!!
وأضاف في تغريدة أخرى ” توجهات حزب الإصلاح الإخونجي :
– جناح قطر ويعمل ضد التحالف العربي كهدف رئيسي
– جناح تركيا ويعمل ضد التحالف والشرعية
– جناح الشرعية لينخرها من داخلها ويعمل ضد التحالف ولم يحقق أي نصر شمالا .
وثلاثتهم بحزبهم متفقين على شيطنة الانتقالي وإفشال اتفاق الرياض وضرورة اجتياح الجنوب .