الجعدي: مصاصي الدماء لا يعرفوا طريق باب التوبة

4 مايو / خاص



علق عضو هيئة الرئاسة بالمجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي على توجهات تنظيم الاخوان الإرهابي الذي ينشر الفوضى والإرهاب بالعاصمة عدن.

وقال الجعدي في تغريدات على منصة تويتر :” عاشوا كل حياتهم على التأمرات والمتاجرة بدماء الشرفاء والعبث بالأوطان ، ونراهم اليوم في حالة إدمان في صنع الجريمة وخلق القلاقل .. مصاصي الدماء لا يعرفوا لباب التوبة طريق .!!

وأضاف في تغريدة أخرى ” توجهات حزب الإصلاح الإخونجي :

– جناح قطر ويعمل ضد التحالف العربي كهدف رئيسي

– جناح تركيا ويعمل ضد التحالف والشرعية

– جناح الشرعية لينخرها من داخلها ويعمل ضد التحالف ولم يحقق أي نصر شمالا .

وثلاثتهم بحزبهم متفقين على شيطنة الانتقالي وإفشال اتفاق الرياض وضرورة اجتياح الجنوب .

