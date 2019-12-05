4 مايو
الجعدي : ميليشيا الاخوان انقلبت على اتفاق الرياض
الخميس – 05 ديسمبر 2019 – الساعة 07:50 م بتوقيت اليمن ،،،
4 مايو / خاص
اكد عضو هيئة رئاسة الانتقالي الجنوبي الاستاذ فضل الجعدي ان ميليشيا الاخوان انقلبت على اتفاق الرياض.
وقال الجعدي في تغريدة له بتويتر : مليشيات الإخونج تعلن انقلابها الصريح على اتفاق الرياض بتفجير الوضع في أحور أبين وتشعل فتيل المواجهات التي ستحترق بنيرانها
واضاف : موقفنا هو من موقف التحالف بقيادة المملكة وسنضمد جراحنا بإستشهاد نائب قائد المقاومة سالم عوض رحمه الله وفاءً منا لما وقعنا عليه وسنحتفظ بحق الرد تبعا لذلك ..