الجعدي : ميليشيا الاخوان انقلبت على اتفاق الرياض

4 مايو / خاص

اكد عضو هيئة رئاسة الانتقالي الجنوبي الاستاذ فضل الجعدي ان ميليشيا الاخوان انقلبت على اتفاق الرياض.

وقال الجعدي في تغريدة له بتويتر : ‏مليشيات الإخونج تعلن انقلابها الصريح على اتفاق الرياض بتفجير الوضع في أحور أبين وتشعل فتيل المواجهات التي ستحترق بنيرانها

واضاف : موقفنا هو من موقف التحالف بقيادة المملكة وسنضمد جراحنا بإستشهاد نائب قائد المقاومة سالم عوض رحمه الله وفاءً منا لما وقعنا عليه وسنحتفظ بحق الرد تبعا لذلك ..