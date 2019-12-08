الجعدي: نحرص على إنقاذ الرئيس هادي وشرعيته من الإرهاب



عدن تايم/خاص:

اكد الأستاذ فضل الجعدي ، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي – مساعد الأمين العام في الأمانة العامة ل المجلس الانتقالي الجنوبي على حرص الانتقالي على إنقاذ الرئيس هادي وشرعيته من الإرهاب

وكتب في تغريدة على تويتر “إليها :إن المحاولات التي بذلناها ونبذلها لإنقاذ شرعية فخامة الرئيس هادي من الأدوات الإرهابية التي تسيطر على قراراتها ومفاصلها هي محاولات تنم أولا وأخيرا عن حرصنا الكبير على الرئيس وشرعيته وعلى نجاح التحالف العربي في تحقيق الانتصار على الانقلابيين “.